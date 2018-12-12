Grip aşısı 1 ay sonra etkisini gösteriyor

Havalar soğudu, grip salgını kapıda. Uzmanların uyarılarına kulak vermekte fayda var.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tekin Atak, "Grip özellikle çocuklar, yaşlılar, akciğer, kalp ve diğer kronik rahatsızlığı olanlar için hayati tehlike oluşturuyor" dedi. Kırgınlık, eklem ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısının gribin başlıca belirtileri arasında olduğunu söyleyen Uz.Dr. Atak, "Önceleri kuru öksürük ve daha sonra balgamlı öksürük gözlenir. Astım bronşiale, kronik bronşit, KOAH hastalığı, bronşektazi, kalp yetmezliği, şeker hastalığı olan hastalarda grip vakaları ağır seyreder. Sadece yaşlıları ve ek hastalığı olanları değil, az oranda da olsa gençlerde ve diğer yaş gruplarında solunum yetmezliğine varabilen zatürreye de neden olabilir. Yoğun bakıma girilecek şekilde solunum yetmezliğini tetiklemesi de muhtemel" diye konuştu.

AŞI 1 AY SONRA KORUYOR

Risk grubunda olanların bu mevsimde de grip aşısı yaptırılabieceğini kaydeden Uz. Dr. Tekin Atak, "Aşının yaptırıldıktan 1 ay sonra koruma sağladığını da unutmamalıyız. Yüzde 85'in üzerinde koruyuculuk söz konusu. Aşıyı hasta olmadan yaptırmak gerekiyor. Dinlenmek ve semptomatik tedavi dediğimiz ağrıların geçmesi, öksürüğün dinmesi ve burun akıntısının kesilmesi için birtakım ilaçların kullanılması hastalığı konforlu bir şekilde atlatmamıza yardımcı olur. Aşı yaptırmayanlar, gribe karşı antiviral ilaçlara ilk 24-48 saat içinde başlarsa etkili sonuç alınır. 1 haftayı geçen şikayetleri devam edenlerin, doktora mutlaka müracaat etmesi gerekir. Hassas, hastalığa yakalanma riski olanların koruyucu maske kullanmalarını öneriyoruz. Sık el yıkama, dengeli beslenme, vücut direncini artıran vitaminlerden yararlanma ve narenciye tüketmenin de koruyucu etkisi var" ifadelerini kullandı.

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)