Grip aşısı dağıtımı başlıyor

ECZANELERDE OLACAK

Havalar soğumaya başladı, soğuk algınlığına yakalanma riski de kapıda. Kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilen kış aylarında, başta mevsimsel grip olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi oranda artış görülüyor. Bunun önünü geçmek için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacağını söyledi.

ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Grip aşısının risk grubundakilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapıldığını belirten Fahrettin Koca, grip hastalığının aktif döneminin her yıl ekim sonundan nisan başına kadar devam ettiğini söyledi. Sağlıklı bireylerde 1 haftada iyileşen gribin, risk gruplarında ise ölüme bile yol açabildiğini belirten Koca, “Risk grubundaki 65 yaş üstü olan yaşlı, 6 aylık-2 yaş arası bebek, gebe, aşırı kilolu olan, astım, böbrek, şeker ve kalp hastası kişiler grip aşısı olmalı” dedi. Fahrettin Koca, grip aşısının her yıl yeni hazırlandığını ve bir önceki yılın aşılarının kullanılmadığını söyledi.

HASTALANMAMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT!