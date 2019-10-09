Grip aşısı dağıtımı başlıyor
Soğuk hava kapımızı çalmışken kış aylarının en büyük kabusu grip hastalığı da tekrar gündemde. Sağlık Bakanlığı bu sene de grip konusunda işi şansa bırakmayacak. Grip aşılarının dağıtımına kısa süre sonra başlanacak.
ECZANELERDE OLACAK
Havalar soğumaya başladı, soğuk algınlığına yakalanma riski de kapıda. Kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilen kış aylarında, başta mevsimsel grip olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi oranda artış görülüyor. Bunun önünü geçmek için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacağını söyledi.
ÜCRETSİZ YAPILIYOR
Grip aşısının risk grubundakilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapıldığını belirten Fahrettin Koca, grip hastalığının aktif döneminin her yıl ekim sonundan nisan başına kadar devam ettiğini söyledi. Sağlıklı bireylerde 1 haftada iyileşen gribin, risk gruplarında ise ölüme bile yol açabildiğini belirten Koca, “Risk grubundaki 65 yaş üstü olan yaşlı, 6 aylık-2 yaş arası bebek, gebe, aşırı kilolu olan, astım, böbrek, şeker ve kalp hastası kişiler grip aşısı olmalı” dedi. Fahrettin Koca, grip aşısının her yıl yeni hazırlandığını ve bir önceki yılın aşılarının kullanılmadığını söyledi.
HASTALANMAMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT!
- Kalabalık ortamlardan uzak durun.
- Hasta kişiler ile temas etmeyin ve tokalaşmayın.
- Dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli uyku sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlü tutun.
- Ellerinizi sık sık yıkayın ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edin.
- Grip olunduğunda ise dinlenmenin yanında bol sıvı alımı da tedavi sürecini kısaltıyor.
- Belirtilerin ortaya çıktığı ilk 48 saat içerisinde başlanan tedavi daha etkili oluyor.
- Grip tedavisinde antibiyotiğin etkisi yok.