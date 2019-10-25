Grip aşısı yaptırmalı mıyım?

Okul döneminin başlaması ve havaların soğumasıyla çocukların hastalanma riskleri daha fazla artmış bulunmakta. Durum böyle olunca kendimizi hastalıktan korumak için farklı yöntemler arayışında oluyoruz. Grip aşısı gripten korunmak için etkili bir yöntem olduğu biliniyor. Gribe yakalanma olasılığımızı ciddi oranda azaltırken, grip aşısı olan birinin gribe yakalandığında en hafif şekilde atlatmasına olanak veriyor. Grip aşası olmalı mıyım? Grip aşısı nedir? Kimlere yapılır? Gripten korunma yöntemleri nelerdir? Grip aşısıyla ilgili sorularınız varsa hepsi bu haberin detaylarında.





Grip aşısı nedir?





Grip aşısı (influenza aşısı), aniden başlayan yüksek ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı ile birlikte burun, göğüs, bronşlar ve seyrek olarak da akciğerleri tutan viral infeksiyondur. Bir çok salgın hastalık hijyenik şartların düzeltilmesi ve yaşam standartlarının yükselmesine rağmen, grip salgını düzenli aralıklarla görülmeye devam etmekte ve bazen bireylerin ağır atlatmalarına sebep olup bazı durumlar da ölüme bile yol açtığı bilinmektedir. Ayrıca grip bütün yaş gruplarını etkileyen bir virüstür. Grip virüsü 3 farklı türde gözlemlenmiştir.

Grip A : İnsan, domuz ve kuşlara bulaşarak hasalık oluşturur.

Grip B : Sadece insanlar da hastalık yapar.

Grip C : İnsan (nadiren) ve domuzlarda hastalık yapar.

İnsanlar da görülen bu 3 tip virüs hava yolu ile bulaşır ve ani başlayan solunum yolu hastalığına sebep olur.





Aşının içeriği ise salgından saptanan virüsler baz alınarak üretilir ve bireyi % 50 - 80 olasılığında korur. Her yıl grip virüsleri değişebilme olasılığından grip aşısının içeriğide sürekli olarak aşıyı olacağımız yıla göre düzenlenir. Grip aşısının etkisi bir yılın sonuna doğru etkisini kaybedeceğinden grip aşısı her yıl yenilenmelidir.









Aşı olması gereken bireyler:

· Astım ve alerjik hastalıklar

· HİV enfeksiyonu olanlar

· Bakımevlerinde yaşayanlar ve görevli olanlar

· Yüksek riskli hastalıklarla temas edenler ve yakın çevresi (çocuklar dahil)

· Doktor, hemşire ve diğer sağlık personelleri

· Kronik hastalığı olanlar

· Kronik kalp be akciğer hastalığı olanlar (çocuklar dahil)

· Kistik Fibroz









Gripten korunma yöntemleri

Gripten korunmanın en etkili ve en bilindik yolu ellerin yıkanmasıdır. Uykusuz kalınmamalı, fiziksel aktiviteler yapılmalı, günlük stres kontrol edilmeli, bol sıvı ve besleyici gıdalar tüketilmelidir. Hasta kişilerle temastan kaçınılmalı ve çansız yüzeylerin düzenli oalrak dezenfekte edilmesi gerekmektedir.







