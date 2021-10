Grip aşısı ile ilgili iyi haber! SGK duyurdu! Ücretsiz...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan ücretsiz grip aşısı açıklaması, milyonlarca vatandaş tarafından sevinçle karşılandı. Mevsimsel gribe neden olan virüsler her yıl değişiklik gösteriyor, bu nedenle de grip aşısı üreticileri her yıl aşının içeriğini o mevsim görülen grip virüsüne göre güncelliyor. Bu nedenle de grip aşısının her yıl yaptırılması gerekiyor. Diğer yandan grip aşıları SGK kapsamında bulunmuyor ve vatandaşlar ücret karşılığında aşılarını eczanelerden temin ediyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, eczanelerde 84 TL’ye satılan grip aşısı, 2021 Eylül-2022 Şubat ayları arasında, bir sefere mahsus olmak üzere ücretsiz olarak yapılacak. Buna göre, 65 yaş üzerindeki kişiler, bazı kronik hastalıklara sahip yetişkin ve çocuklar ile en erken gebeliğin 13. haftasında bulunan hamileler grip aşılarını ücretsiz yaptırabilecek.

GRİP AŞISINI KİMLER ÜCRETSİZ OLACAK?

65 yaş üzerindeki kişiler

Kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar

Diyabet dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar

Astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar

6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanlar

Hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar

Gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen sürede anne adayları

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILMALI?

Havaların iyiden iyiye soğumaya başlamasıyla, mevsimsel grip vakalarında da artış gözleniyor. Bir yandan koronavirüsle mücadele ederken, diğer yandan da grip ile uğraşmak istemeyen pek çok kişi aşı yaptırmak için en uygun zamanı araştırıyor.

Bu konuda uzmanlar, grip aşısının koruyuculuk etkisinin aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanının, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesi olduğu yönünde tavsiyede bulunuyor.

Diğer yandan grip aşısı olmak için en uygun dönemin eylül ve kasım ayları olduğuna işaret ediliyor. Bu dönemlerde aşı olmamış kişilerin mart ayı sonuna kadar aşı olabileceği belirtilirken, grip aşısının koruyuculuğunun da 6-8 ay olduğuna dikkat çekiliyor.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.