Grip aşısı ile ilgili iyi haber! SGK duyurdu! Ücretsiz...
SGK’dan milyonlarca kişiyi kapsayacak müjdeli haber geldi. Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde önemi daha da artan ve eczanelerde 84 TL’ye satılan grip aşısı, birçok kişiye ücretsiz olarak yapılacak. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından paylaşılan verilere göre, dünya genelinde grip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her yıl 650 bine ulaşıyor. Uzmanlar, mevsimsel gripten korunmak için grip aşısı yaptırmanın gerekliliği konusunda sık sık uyarıda bulunuyor. Bu kapsamda da ücretli olarak uygulanan grip aşısının belirli gruptaki kişilere ücretsiz olarak uygulanacağı haberi halk arasında heyecana neden oldu.
04 Ekim 2021, Pazartesi 15:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan ücretsiz grip aşısı açıklaması, milyonlarca vatandaş tarafından sevinçle karşılandı. Mevsimsel gribe neden olan virüsler her yıl değişiklik gösteriyor, bu nedenle de grip aşısı üreticileri her yıl aşının içeriğini o mevsim görülen grip virüsüne göre güncelliyor. Bu nedenle de grip aşısının her yıl yaptırılması gerekiyor. Diğer yandan grip aşıları SGK kapsamında bulunmuyor ve vatandaşlar ücret karşılığında aşılarını eczanelerden temin ediyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, eczanelerde 84 TL’ye satılan grip aşısı, 2021 Eylül-2022 Şubat ayları arasında, bir sefere mahsus olmak üzere ücretsiz olarak yapılacak. Buna göre, 65 yaş üzerindeki kişiler, bazı kronik hastalıklara sahip yetişkin ve çocuklar ile en erken gebeliğin 13. haftasında bulunan hamileler grip aşılarını ücretsiz yaptırabilecek.
GRİP AŞISINI KİMLER ÜCRETSİZ OLACAK?
- 65 yaş üzerindeki kişiler
- Kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar
- Diyabet dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar
- Astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar
- 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanlar
- Hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar
- Gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen sürede anne adayları
GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILMALI?
Havaların iyiden iyiye soğumaya başlamasıyla, mevsimsel grip vakalarında da artış gözleniyor. Bir yandan koronavirüsle mücadele ederken, diğer yandan da grip ile uğraşmak istemeyen pek çok kişi aşı yaptırmak için en uygun zamanı araştırıyor.
Bu konuda uzmanlar, grip aşısının koruyuculuk etkisinin aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanının, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesi olduğu yönünde tavsiyede bulunuyor.
Diğer yandan grip aşısı olmak için en uygun dönemin eylül ve kasım ayları olduğuna işaret ediliyor. Bu dönemlerde aşı olmamış kişilerin mart ayı sonuna kadar aşı olabileceği belirtilirken, grip aşısının koruyuculuğunun da 6-8 ay olduğuna dikkat çekiliyor.