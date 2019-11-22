Grip kalp hastalıklarıyla karıştırılıyor

Araştırmacılar, genellikle kışın geçirilen çeşitli grip semptomlarının için ciddi kalp rahatsızlıklarını beraberinde getirebileceğini belirtti.

Cardiomyopathy UK, ateş, ağrı, baş dönmesi veya göğüs ağrılı pek çok kişinin tüm bu belirtileri yalnızca soğuk algınlığına bağladığını, ancak bunların daha kötü şeylere sebebiyet verebileceğini söyledi.

Kardiyomiyopati (kalp kası rahatsızlıkları) ve miyokardit (organın kan pompalamasını zorlaştıran kalp hastalıkları), fark edilmeyebilecek benzer semptomlara sahip.

Uzmanlar ateş, halsizlik ve nefes darlığı gibi genel grip benzeri semptomların kendi başlarına kaybolmazlarsa ciddi kalp rahatsızlıkları için geç kalınacağına işaret ediyor.

Cardiomyopathy UK'nin CEO'su Joel Rose, “Kış mevsiminde, insanların kardiyomiyopati ve miyokardit gibi kalp hastalıklarının belirti ve semptomlarını tanımaları önemlidir”, dedi ve ayrıca ekledi: “Grip vakaları ve soğuk algınlığında, insanlar bedenlerini dinlemeli. Endişelilerse, en kısa zamanda bir doktoru veya aile hekimlerini ziyaret etmeliler.”

Kurumun yaptığı ankette, aile hekimlerini ziyaret etmeyen ve grip belirtileri olan kişilerin yüzde 42'sinin, belirtilerin zamanla kendi başlarına yok olacaklarını varsaydıklarını söyledi.

Ankete katılanların yüzde 27'si ise, doktorlarının böyle basit bir sebeple geldikleri için zamanını boşa harcadıkları için kendilerini suçlu hissedeceklerini söyledi.

Kardiyomiyopati kalbin duvarlarının sertleşmesine, kalınlaşmasına veya gerilmesine, kan pompalanmasında daha az etkin rol oynamasına neden olur.

Belirtiler, daha sonra kalp krizi geçirme riskini artırabildiği gibi zamanla daha da kötüleşir ve genellikle ölümcül sonuçlanır.

Araştırmaya göre insanların %17'si belirtilerin ciddiyetini fark etmiyor ve böylece teşhis için geç kalınmasına sebebiyet vermiş oluyor. Miyokardit, genellikle geçici olan ancak ağır vakalarda kalbe kalıcı hasar verebilen kalp kasının şişmesidir. Genellikle viral veya bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanır. Her iki hastalığın diğer belirtileri göğüs ağrısı veya rahatsızlık, nefes darlığı ve yorgunluktur.

Dr. Jim Moore ise bu belirtiler için şunları söyledi: “Nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı veya baş dönmesi dahil tüm grip benzeri semptomlar arasında bir dereceye kadar çapraz geçiş var. Bu semptomlar kış aylarında oyalanabilirken, eğer hasta sürekli aynı durumları yaşıyorsa, altında yatan kalp rahatsızlığı nedenlerinin potansiyelini düşünmek önemli. Kış, gribal enfeksiyonların mevsimi. Bu yüzden önlem almakta fayda var.”

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