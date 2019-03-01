Grip salgını nisan ayına kadar sürecek

Son haftalarda Avrupa’da olduğu gibi Türkiye'de de grip hastalığına yakalananlarda artış görüldüğünü belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, salgınların daha çok ocak ayında başladığını ve nisan ayına dek sürdüğünün gözlendiğine dikkat çekti.

GRİP NASIL BULAŞIR?

'Gergedan virüsü' ya da 'gergedan gribi' gibi çıkan söylentilere de dikkat çeken Adem Yılmaz şöyle konuştu:

"Bu yıl gribe neden olan virüs farklı bir tür değil. 'Gergedan' diye tanımlanmış bir grip çeşidi yok. İnsanların kapalı alanlarda daha çok vakit geçirdikleri kış aylarında hastalık en yoğun dönemine ulaşır. Grip, hasta olan kişilerin konuşma, öksürme ve hapşırma gibi davranışları ile saçılan ve virüs içeren damlacıkların, 1 metre ve daha yakın olan kişilerin ağız, burun ve göz mukozalarına geçmesi ile bulaşır. Daha nadir olarak virüs içeren damlacıkla kirlenmiş yüzeylere, araç ve gereçlere kişilerin önce elleri ile dokunması ve sonrasında ellerini ağız, burun veya gözlerine götürmeleri ile de bulaşabilir. Yaklaşık 12-72 saat arasındaki kuluçka süresi sonrasında kişide hastalığın belirtileri görülüyor."

YATAK İSTİRAHATI ŞART!

Antibiyotiklerin grip virüsüne karşı etkili olmadığını da söyleyen Dr. Yılmaz, "Grip ilaçları hastalığın ilk 48 saatinde kullanılmaya başlanırsa etkili oluyor. Ana tedavi hastalığın belirtilerinin tedavisi şeklindedir ve mutlaka bu belirtileri azaltan ilaçlarla birlikte yatak istirahatı yapılmalıdır. Ayrıca gribe karşı en etkili yöntem ise aşıdır" diye konuştu.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)