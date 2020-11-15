Magazin Gripin'in solisti Bilal Namoğlu da corona virüse yakalandı

Gripin'in solisti Bilal Namoğlu da corona virüse yakalandı

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Gripin'in solisti Bilal Namoğlu da corona virüse yakalandı

Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu corona virüse yakalandığını duyurdu.

15 Kasım 2020, Pazar 15:26 Son Güncelleme:
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Birol Namoğlu sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Birol Namoğlu, hastalığın hafif ağrılarla devam ettiğini duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:

“Yaptırdığım test sonrası Covid-19’a yakalandığımı öğrendim. Şimdilik hafif ağrılar ile devam ediyor. Az once filyasyon ekibi geldi, ilaçları bıraktılar. İzoleyim. Tüm hastaların bir an evvel iyileşmesini umuyorum. Aylardır dikkat eden biri olarak bir şekilde enfekte oldum. Kendinize dikkat edin."

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