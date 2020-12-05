Grissini tarifi: Grissini nasıl yapılır?

İster mezelerin yanında servi edeceğiniz isterseniz de atıştırmalık olarak tüketeceğiniz grissini tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz biz tarif. Peki grissini nasıl yapılır? Evde pratik bir şekilde hazırlamanız için grissini tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

Grissini tarifi

Grissini malzemeleri

2 su bardağı+1 yemek kaşığı gram un

3/4 su bardağı su

1 paket kuru maya

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

Grissini yapılışı

Maya ve şekeri karıştırın. Zeytinyağını ilave edin. Ilık suyu ekleyin. Unu 2-3 seferde ekleyin. Hamuru 10 dakika kadar yoğurun. Tuz ilave edip 3 dakika daha yoğurun. Hamuru 1 saat kadar mayalanmaya bırakın. Hamur mayalanınca fırın tepsisine pişirme kağıdı yerleştirin ve hamuru elinizle uzatarak dikdörtgen şeklinde tepsiye yayın. Üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı sürün. Dilerseniz baharat serpin. Streç ile kapatıp 1 saat daha mayalandırın. Hamurdan şeritler kesin. Şeritleri hafif uzatarak ve çevirerek tepsiye dizin. 200 derece sıcak fırında 12-15 dakika pişirin.



