Euronews'te yer alan habere göre, bilim insanları Arktik boyunca yükselen sıcaklıklar nedeniyle Grönland'da çarşamba günü, ABD'nin Florida eyaletini 5,1 cm suyla kaplayacak kadar büyük miktarda buz erimesi yaşadığını kaydetti. Bu, Grönland için 1950'den bu yana tek bir günde yaşanan üçüncü en büyük buz kaybı oldu. Diğer iki rekor yine son on yıl içinde,2012 ve 2019'da gerçekleşmişti. Araştırmacılar daha fazla buz kaybı olabileceğine dikkat çekerek, hızlı erimeye Arktik adası üzerinde hapsolan sıcak havanın neden olduğunu ve bunun da atmosferik dolaşım düzenlerindeki değişikliklerden kaynaklandığını belirtiyor. Verilere göre yalnızca bir gün içerisinde yaklaşık 22 gigaton buz eridi ve bunun 12 gigatonu okyanusa akarken, 10 gigatonluk kısmı yeniden donabileceği yerlerde kaldı.

BÜYÜK ERİME OLAYI

Danimarkalı Arktik araştırma kurumlarından oluşan bir grup olan Polar Portal, resmi hesaplarından paylaştıkları mesajda gelişmeyi "büyük erime olayı" olarak nitelendirdi. Grup, bu hacmin 2019'daki tek günlük rekor buz erimesinden daha az olmasına rağmen, daha geniş bir alanı kapsadığını söyledi.

"GERİ DÖNÜŞÜMÜ OLMAYAN DÖNGÜ BAŞLAYABİLİR"

Columbia Üniversitesi'nde iklim bilimci olan Marco Tedesco, bu tür olayların Grönland'da daha fazla ısınmaya ve erimeye neden olacak sarmal döngüler yaratabileceğini söyledi. Kar eridikçe, daha koyu renkte buzu veya altındaki toprağı açığa çıkarıyor ve bu da güneş ışığını atmosferden geri yansıtmak yerine daha fazla emerek daha fazla ısınmaya neden oluyor.

Bilim insanları, Grönland buz tabakasındaki erimenin Antarktika'dan sonra Dünya'nın en büyük ikinci buz tabakası erimesi olduğunu dile getiriyorlar. Bu durumun son birkaç on yılda görülen küresel deniz seviyesindeki artışın yaklaşık yüzde 25'ine neden olduğunu tahmin ediliyor. Avrupa Birliği de Grönland üzerindeki hava sıcaklıklarının "endişe verici" olduğunu kaydederek adanın doğusundaki Constable Pynt'teki sıcaklıkların 23,2 santigrat dereceye ulaştığını açıkladı.





İlgili Haberler Grönland'de yer alan olağanüstü havalimanı



