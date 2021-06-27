Ajansspor'daki habere göre, Schalke Avrupa'dan birkaç kulüple dirsek temasında. Ancak olur da Ozan için 15 milyon euro'luk bir teklif gelmezse, Alman ekibi Ozan'ın yeniden parlaması ve fiyat artırması için kiralama yoluna gidecek. Bu durumda da en güçlü adaylardan biri Galatasaray.