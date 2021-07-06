Ralf Rangnick, Lokomotif Moskova'nın Futbol Gelişim Direktörü oldu. Rus ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan 63 yaşındaki futbol adamı, son olarak Leipzig'de çalışmıştı.

Galatasaray'ın başkanlık seçiminde adaylardan biri olan İbrahim Özdemir, seçim vaatlerini açıklarken, "Seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlük görevi için Alman teknik adam Ralf Rangnick ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır" demişti.