G.Saray'ın kapısından dönmüştü! Yeni takımı...
Alman teknik adam Ralf Rangnick, Lokomotif Moskova'nın 'Futbol Gelişim Direktörü' oldu. Rangnick, Galatasaray başkan adaylarından İbrahim Özdemir'in seçim vaatlerinden biriydi ve Özdemir'in seçilmesi durumunda Galatasaray'ın başına geçmesi bekleniyordu.
06 Temmuz 2021, Salı 15:44 Son Güncelleme:
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Ralf Rangnick, Lokomotif Moskova'nın Futbol Gelişim Direktörü oldu. Rus ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan 63 yaşındaki futbol adamı, son olarak Leipzig'de çalışmıştı.
Galatasaray'ın başkanlık seçiminde adaylardan biri olan İbrahim Özdemir, seçim vaatlerini açıklarken, "Seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlük görevi için Alman teknik adam Ralf Rangnick ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır" demişti.
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