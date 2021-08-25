Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, yine 1227 erkek, 1701 kadın güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 4 bin 346 işçi alımı yapılacağını kaydetti. Peki, GSB işçi alımı için başvuru nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte ayrıntılar…

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 4 BİN 346 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Kasapoğlu, GSB işçi alımı başvurularının 23 – 27 Ağustos 2021 tarihlerinde alınacağını açıkladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 4 BİN 346 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylardan istenen genel şunlardır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23 – 27 Ağustos 2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir.

2) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

3) Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecektir.

4) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

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