GSB işçi alımı kura çekimi İŞKUR tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kurada ismi çıkan adaylar, Bakanlık tarafından belirtilen tarihlerde sözlü sınava girecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, GSB işçi alımı kuraları 15 Eylül Çarşamba günü yapılacaktı. Peki, GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı…

GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından işçi alımı kura çekimlerine yönelik yapılan açıklamada, GSB kura çekimlerinin 15 Eylül Çarşamba günü yapılacağı belirtilmişti. Sabah saatlerinde henüz kura çekimleri gerçekleşmedi. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimizde bulabilirsiniz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Noter huzurunda ve izleyiciler eşliğinde yapılacak kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra bildirilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yaptıkları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir. Kura çekimi sonrası sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar Bakanlık tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaklar.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ MESLEK KOLU İÇİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

TEMİZLİK GÖREVLİSİ MESLEK KOLU İÇİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)