“GSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?” ve “2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi tarihi belli oldu mu?” soruları, eylül ayının gelmesiyle daha fazla aranır oldu. Noter huzurunda yapılacak GSB işçi alımı kura sonuçlarında ismi çıkan adaylar, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi olabilmek için sözlü sınava tabi tutulacaklar. İşte, GSB işçi alımı kuralarına ilişkin son durum…

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

GSB işçi alımı kura çekimi, 15 Eylül 2021 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. İsteyen adaylar kura çekimlerini izleyebilecek ve kura çekim yeri, ileriki bir tarihte Bakanlığın internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılacak.

GSB işçi alımı kura sonuçlarında isimleri belli olan asıl adaylar, belirtilen tarihlerde başvurdukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yaptıkları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecekler.

Kura çekiminin ardından sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlık tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ MESLEK KOLU İÇİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.