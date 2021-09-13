GSB işçi alımı kura sonuçları tarihi başvuruda bulunan adaylar tarafından araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na alınacak 4 bin 346 personel için kura başvuruları 27 Ağustos tarihinde tamamlanmıştı. Temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışmak üzere başvuru yapan adaylar, GSB işçi alımı kura sonuçları tarihi belli oldu mu? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün? merak ediyor. İşte, GSB işçi alımı kura çekimine dair ayrıntılar…

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

GSB personel alımı kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kura çekim yeri Bakanlığın internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılacak. Noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimine isteyen adaylar izleyici olarak katılabilecekler.

Noter huzurunda ve izleyiciler eşliğinde yapılacak kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra bildirilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yaptıkları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir. Kura çekimi sonrası sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar Bakanlık tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaklar.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ MESLEK KOLU İÇİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

TEMİZLİK GÖREVLİSİ MESLEK KOLU İÇİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)