GSB kura çekimleri için Bakanlık tarafından belirtilen tarihe gelindi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda (Esertepe Mahallesi, Şehit Mustafa Ercigez Cad. Keçiören/ANKARA) gerçekleştirilecek. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi/personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? GSB kura çekimleri canlı izlenecek mi?

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞÇİ/PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GSB kura çekimleri 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

GSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

GSB HANGİ KADROLARDA VE ŞEHİRLERDE ELEMAN ALINACAK?

GSB tarafından yapılan açıklamaya göre, adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması gerekiyor. Ayrıca hem kadın hem de erkek adaylardan personel alınacağı belirtiliyor.