GSB kura sonuçları açıklandı! İşte sonuçlar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda sürekli işçi olarak çalışmak isteyenler başvurularını tamamlamış, şubat ayının 27'sinden bu yana kura sonuçlarını bekliyordu. GSB bugün müjdeli haberi duyurdu. Kura sonuçları il il açıklandı. İşte sonuçlar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı 27 Şubat'ta il müdürlüklerinde kura çekimi yaptı. Bakanlık kura sonuçlarını daha sonra resmi siteden yayınlanacağını duyurdu. Sürekli işçi olarak çalışmak isteyenler bir hafta boyunca "GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu soruyordu. Bakanlık bugün müjdeli haberi geçti.
GSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Gençkil ve Spor Bakanlığı 27 Şubat'ta gerçekeleşn kura sonuçlarını açıkladı. Sonuçları öğrenmek için il seçmeniz gerekirken "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve noter huzurunda çekilen kura sonuçları ekte yer almakta olup kura çekimi sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar 15 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yaptıkları meslek koluna ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir." açıklaması yapıldı.