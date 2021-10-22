Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 işçi alımı için 15 Eylül tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kurada adı çıkan adaylar şimdi, gözlerini GSB mülakat sınavı tarihine çevirdi. Kurada adı çıkan adayların istenilen belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim etmelerinin ardından binlerce kişi GSB işçi alımı sözlü sınavına katılacak…

GSB MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

GSB mülakat sınavı tarihleri henüz belli olmadı. Bakanlığın resmi sitesinde yapılan duyuruda, 'İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.' ifadeleri kullanıldı.

GSB İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAVI NASIL YAPILIYOR?

1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

b) Genel kültür, (30 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve beceriye ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

10) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.