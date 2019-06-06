GSB mülakat sonuçları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı şubat ayında "3 bin 243 sürekli işçi alınacak" duyurusunda bulundu. Artık yavaş yavaş sürecin sonuna geliniyor. Sözlü sınava tabi tutulanlar artık mülakat sonuçlarına odaklanmış durumdalar... Fakat sonuçlar hala açıklanmadı, bu nedenle de tarih adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor.

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Türkiye'nin 81 ilinde yurttaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı için başvurdu. Mülakat sonuçları için herhangi bir açıklama henüz yok. Sonuçlar il müdürlüklerinden ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAVDA 70 PUAN ZORUNLULUĞU

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.