GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? Bakanlıktan açıklama var mı?
Binlerce kişi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım ilanına başvuru yapmıştı. Başvuru yapanların bir kısmı kura sonucu işlerine başladılar. Fakat mülakata girenlerin sonuçları hala açıklanmadı ve her geçen gün beklentiler iyice artıyor. Peki Gençllik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama var mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın mülakatları 17 Mayıs'ta sona erdi. 2 gün sonra tam 2 ay dolacak. Fakat sonuçlar açıklanmış değil. Adaylar sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışırken binlerce kişi "GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor.
GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Türkiye'nin 81 ilinde yurttaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı için başvurdu. Mülakat sonuçları için herhangi bir açıklama henüz yok. Sonuçlar il müdürlüklerinden ilan edilecek.
SÖZLÜ SINAVDA 70 PUAN ZORUNLULUĞU
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.
Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.