GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? Gözler il müdürlüklerinde...

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Son olarak 17 Mayıs'ta gerçekleşen mülakatın sonuçları hala açıklanmadı. Adaylar bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için sürekli olarak il müdürlüklerini kontrol ediyor. Peki sonuçlar için beklenen tarih nedir?

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Türkiye'nin 81 ilinde yurttaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı için başvurdu. Mülakat sonuçları için herhangi bir açıklama henüz yok. Beklentiler ise en geç 15 Haziran'a kadar sonuçların açıklanması yönünde... Bu arada sonuçlar il müdürlüklerinden ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAVDA 70 PUAN ZORUNLULUĞU

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.