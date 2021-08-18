GSK Türkiye yangın bölgelerinde mağdur olan halkın yanında olmak için, TOG ile birlikte çalışmalara başladı. Afet Platformu kurucu üyelerinden TOG’un yangın bölgelerinde başlattığı hasar tespit çalışmaları sonrasında GSK Türkiye, öncelikli olarak hayvancılıkla geçinen ve kaybettikleri hayvanları sebebiyle mağdur olan vatandaşların ekonomik olarak kalkındırılması ve hayvancılıkla ilgili kayıplarının giderilmesi için bu bölgelerdeki halka toplam 900 bin TL tutarında destek verecek. Proje kapsamında; yangınlardan zarar gören tüm bölgelerde TOG aracılığıyla, hayvancılıkla uğraşan yöre halkı için hayvan alımları gerçekleştirilecek ve hayvancılıkla ilgili gerekli ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunulacak.