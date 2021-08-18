Türkiye GSK Türkiye’den orman yangınlarından etkilenen bölge halkına hayvancılık desteği

GSK Türkiye’den orman yangınlarından etkilenen bölge halkına hayvancılık desteği

Türkiye

GSK Türkiye’den orman yangınlarından etkilenen bölge halkına hayvancılık desteği

GSK Türkiye, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğinde hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkının orman yangınları sonucu gördüğü zararları telafi etmek üzere toplam 900 bin TL tutarında destek verecek.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 16:27 Son Güncelleme:
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GSK Türkiye yangın bölgelerinde mağdur olan halkın yanında olmak için, TOG ile birlikte çalışmalara başladı. Afet Platformu kurucu üyelerinden TOG’un yangın bölgelerinde başlattığı hasar tespit çalışmaları sonrasında GSK Türkiye, öncelikli olarak hayvancılıkla geçinen ve kaybettikleri hayvanları sebebiyle mağdur olan vatandaşların ekonomik olarak kalkındırılması ve hayvancılıkla ilgili kayıplarının giderilmesi için bu bölgelerdeki halka toplam 900 bin TL tutarında destek verecek. Proje kapsamında; yangınlardan zarar gören tüm bölgelerde TOG aracılığıyla, hayvancılıkla uğraşan yöre halkı için hayvan alımları gerçekleştirilecek ve hayvancılıkla ilgili gerekli ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunulacak. 

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