GSK Türkiye’nin ‘Söz Küçüğün’ kampanyasına Stevie’den 4 ödül

Türkiye’de aşı, ilaç ve tüketici sağlığı alanlarında faaliyet gösteren GSK Türkiye, bu yıl 17’ncisi düzenlenen, dünyanın en prestijli iş ödülleri programlarından Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 4 ödül birden aldı. 2 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz ödüle layık görüldü.

Şirket, TOG iş birliğiyle yürütülen Kırmızıda Dur De! Projesi kapsamında hayata geçirdiği “Sözküçüğün” kampanyası ile Yılın Düşük Bütçeli Pazarlama Kampanyası kategorisinde ve Yılın İletişim ve PR kampanyası kategorisinde Topluma Hizmet dalında Altın Stevie kazandı. Proje ayrıca, Yılın İletişim ve PR kampanyası kategorisinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk dalında Gümüş Ödül, Kâr Amacı Gütmeyen Projeler dalında ise Bronz Ödül aldı.

Sus Değil #Sözküçüğün

TOG ve GSK Türkiye’nin birlikte hayata geçirdiği Kırmızıda Dur De! projesi, çocukların başta bedensel söz hakkı olmak üzere haklarının tümü konusunda farkındalıklarının artmasını, kendisinin ve bir başkasının sınırları olduğu konusunda bilinçlenmesini amaçlıyor. Bu doğrultuda, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde İstanbul, İzmir ve Bursa’da, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde de Aksaray, Ankara, Aydın, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Konya, Niğde, Samsun olmak üzere 11 ilde ilköğretim seviyesinde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu zamana kadar yaklaşık 10 bin çocuğa ulaşılan proje kapsamında, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine çocuk haklarının ne ifade ettiği, eğlenceli video ve sunumlarla anlatılıyor. Bununla birlikte, özel alanlarının ihlal edilmesi durumunda çocukların kendilerini ifade edebilmeleri, harekete geçebilmeleri, kendilerini iyi ve güvende hissedebilmeleri konusunda uygulamalar yapılıyor. Proje kapsamında, 2021 yılına kadar yaklaşık 40 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Projenin ikinci ayağında ise, yetişkinler tarafından çocukların dinlenmesinin önemine dikkat çekmek üzere, 20 Kasım 2019 Dünya Çocuk Hakları haftasında gerçekleştirilen bir kampanya ile “Sus değil #Sözküçüğün” denildi. Dijital platformlarda yayınlanan eğitici ve bilgilendirici videolarla, çocuk hakları konusunda yetişkinlerin bilinçlenmesine katkı sağlandı.

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında sayılan Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde, “Kırmızıda Dur De!’’ sosyal sorumluluk projesinin #Sözküçüğün iletişim kampanyası 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz ödül alarak toplamda 4 ödüle birden layık görüldü.

“Toplum sağlığı için çalışmanın yanı sıra hayatın her anında iyiliği de önemsiyoruz”

Kırmızıda Dur De! projesinin 2019 yılında gerçekleştirilen “Söz Küçüğün” iletişim kampanyası ile Stevie Ödülleri’nde bu yıl 4 ödül kazandıklarını belirten GSK Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Lideri Selcen Çökdü, “Bir sağlık şirketi olarak, toplum sağlığı için çalışmanın yanı sıra hayatın her anında iyiliği de önemsiyoruz. “Sus değil, Söz Küçüğün” diyerek yola çıktığımız #Sözküçüğün iletişim kampanyamızla kazandığımız bu 4 ödül de, bizim toplumda farkındalık yaratmayı işimizin bir parçası olarak gördüğümüzün güzel bir ifadesi” dedi.

GSK çalışanları gönüllü oldu

GSK çalışanlarının sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer aldığını belirten Çökdü, “GSK olarak sosyal sorumluluğu içeriden doğan ve dışarı yayılan bir hareket olarak tanımlıyoruz. Çalışanların kendilerinden bir şeyler katabildiği sosyal sorumluluk projelerinin sürdürülebilir olduğuna ve başarıya ulaştığına inanıyoruz. Kırmızıda Dur De! projesi de GSK çalışanlarının önerisiyle gelişen bir proje oldu. Projeye katılan 70 Toplum Gönüllüsü genç, başlangıç eğitimlerini tamamladıktan sonra belirlenen okullarda 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile proje etkinlikleri gerçekleştirdi. Proje kapsamında 50 GSK çalışanı gönüllü olarak sahada görev aldı. Projenin başından bu yana emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bir çocuğun bile hayatında fark yaratabildiysek, bu mutluluk, bu gurur hepimizin. Bundan sonrasında da, aynı şevk ve tutkuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Çocuk hakları konusunda yetişkinlerin bilinçlenmesini hedefledik”

TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü ise “Bundan 6 sene önce gençlerin sağlık okuryazarlığı projemizi desteklemek amacıyla yola çıkan GSK Türkiye, 2018 itibariyle çocuk hakları konusuna odaklanan Kırmızıda Dur De! projesini desteklemeye başladı. Çocuğun kendisinin ve bir başkasının sınırları olduğunu fark etmesini hedeflediğimiz projemizin ikinci ayağında ise yetişkinlere ulaştık. Dijital platformlarda yayınlanan yetişkinlere yönelik videolarla çocuk hakları konusunda yetişkinlerin bilinçlenmesini hedefledik. Farkındalığı artırmak için oluşturduğumuz “#Sözküçüğün” isimli şarkımız da TOG’un sosyal medya kanallarında ve dijital kanallarda yayınlandı. Bu son derece anlamlı projenin prestijli bir ödülle taçlandırılması gurur verici. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.