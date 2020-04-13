GSK’dan COVID-19 ile Mücadeleye Önemli Destek

GSK, tüm dünyanın COVID-19 pandemisine karşı verdiği mücadeleye, 300 yıllık bilimsel birikimi ve uzmanlığı ile katkı sağlamaya devam ediyor. Çin merkezli global biyoteknoloji şirketi Clover’ın COVID-19 aşı araştırma programlarına adjuvan teknolojisi ile halihazırda destek veren GSK çalışmalarını genişletiyor.

GSK’nın adjuvan teknolojisi, tedavide aynı etkiye ulaşabilmek için doz başına gerekli olan aşı protein miktarını azaltarak daha fazla aşının üretilebilmesini sağlıyor ve böylece daha fazla insanın korunmasına katkıda bulunuyor. Aşı adjuvan teknolojisini, aşı geliştirme sürecinde çalışmakta olan bilim insanlarının erişimine sunmak için CEPI (Salgınlara Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu) ile de iş birliği yapan GSK, CEPI ile oluşturulan bu sistem kapsamında Avustralya Queensland Üniversitesi ile ilk çalışmalara başladı. GSK, bu iş birliği çerçevesinde, ABD ve Çin dahil olmak üzere farklı ülkelerden beş şirket ortaklığı ve araştırma grubu ile çalışmalarını sürdürüyor. GSK, aday aşıların klinik gelişim sürecini belirlemek için, yaptığı bu iş birliklerinden önümüzdeki 3 ay içinde gelecek verileri bekliyor.

GSK ayrıca, nihai bir aşının üretimini gerçekleştirmek veya üretimine destek sağlamak için mevcut üretim kapasitesinin kullanım imkanlarını da araştırıyor.

Hedef, COVID-19 Tedavi Hızlandırıcı Araştırma çalışması ile tedaviye erken ulaşmak

GSK, COVID-19 Tedavi Hızlandırıcı isimli yeni bir araştırma çalışmasına dahil oluyor. Bu araştırmada, ilaç şirketleri ve akademik kurumlar bir araya getirilerek, COVID-19 vakalarını tedavi etmek için kullanılabilecek en umut verici moleküllere ulaşılması amaçlanıyor. GSK araştırmaya kendi veri tabanına erişim imkânı sağlayarak katkıda bulunacak.

Dünya Sağlık Örgütü’ne 10 Milyon Dolar Bağış

GSK, özellikle ihtiyacın en fazla olduğu yerlerde pandeminin önlenmesi, tespit edilmesi ve yönetilmesine destek olmak amacıyla, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan COVID-19 Dayanışma Fonu’na 10 milyon ABD doları bağış yaptı. Bu fon ayrıca, kişisel koruyucu donanım ve benzeri malzemelerin sağlık çalışanlarına dağıtımına da katkı sağlıyor. GSK, aynı zamanda, tanısal test desteği için birçok ülkeye üretim fazlası malzeme bağışlıyor ve aynı süreci üretim fazlası kişisel koruyucu malzemeler için de başlatmaya hazırlanıyor.

GSK Türkiye’den 2,5 Milyon TL’lik Destek

60 yıldan uzun bir süredir hayatın her anında iyilik, sağlık için çalışan GSK Türkiye, COVID-19 pandemisi ile mücadeleye katkıda bulunmak için 2,5 milyon TL’lik destek sağlıyor. Bu destek, COVID-19 pandemisinin yayılımını sınırlandırma ve sağlık sistemine yardımcı olma amacıyla, sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman sağlanması ve hasta faydasına yönelik ekipman tedariki için kullanılacak.





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