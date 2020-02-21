Türkiye GSM operatörlerine deprem cezası

GSM operatörlerine deprem cezası

Türkiye

GSM operatörlerine deprem cezası

İstanbul’da 26 Eylül’de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle BTK Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı, operatörler hakkında inceleme başlattı.

21 Şubat 2020, Cuma 07:41 Son Güncelleme:
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Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında gerekli altyapı iyileştirmelerini yapmadıkları gerekçesiyle Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a para cezası kesildi. 

  • Turkcell’e 1 saat 15 dakikalık kesinti nedeniyle 2 milyon 90 bin TL, 
  • Vodafone’a da 1 saat 45 dakikalık kesinti nedeniyle 2 milyon 459 bin TL,
  • Türk Telekom’a 27 saatlik kesinti nedeniyle 5 milyon 272 bin TL, 
  • Yine Türk Telekom’a, yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmaksızın, birçok ildeki radyo erişim şebekesi elemanlarından BSC ve RNC’lerin kapatılması nedeniyle 4 milyon 519 bin TL para cezası uygulandı.
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