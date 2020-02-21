GSM operatörlerine deprem cezası
İstanbul’da 26 Eylül’de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle BTK Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı, operatörler hakkında inceleme başlattı.
21 Şubat 2020, Cuma 07:41 Son Güncelleme:
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Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında gerekli altyapı iyileştirmelerini yapmadıkları gerekçesiyle Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a para cezası kesildi.
- Turkcell’e 1 saat 15 dakikalık kesinti nedeniyle 2 milyon 90 bin TL,
- Vodafone’a da 1 saat 45 dakikalık kesinti nedeniyle 2 milyon 459 bin TL,
- Türk Telekom’a 27 saatlik kesinti nedeniyle 5 milyon 272 bin TL,
- Yine Türk Telekom’a, yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmaksızın, birçok ildeki radyo erişim şebekesi elemanlarından BSC ve RNC’lerin kapatılması nedeniyle 4 milyon 519 bin TL para cezası uygulandı.
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