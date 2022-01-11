Ekonomi GSS borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı! Genel Sağlık Sigortası prim borçları...
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GSS borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı! Genel Sağlık Sigortası prim borçları...

Ekonomi

GSS borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı! Genel Sağlık Sigortası prim borçları...

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanları ilgilendiren karar Resmi Gazete’de yayımlandı. GSS sistemine prim borcu olup sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara yıl sonuna kadar sağlık hizmeti verilecek. İşte GSS prim borçlarıyla ilgili verilen kararda belirtilen tarih...

11 Ocak 2022, Salı 09:09 Son Güncelleme:
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Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanların yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilmesi için karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

31 ARALIK 2022'YE KADAR SÜRECEK

4736 Sayılı Kanun'un 1'inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitiyle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, GSS sistemi kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2022'ye kadar sağlık hizmeti verilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİ OLACAK

Karar da Söz konusu kararla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacağı ifade edildi.

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