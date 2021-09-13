GSS borcu olanlar için son fırsat! Ceza ve faiz siliniyor...

Genel Sağlık Sigortası (GSS) 2012 yılından beri uygulanıyor. Sigortalı çalışmayan, anne, baba veya eş üzerinden sağlık hizmeti alamayan kişiler, zorunlu olarak GSS kapsamına dahil ediliyor. GSS’si olan kişilerin bu yıl için ayda 107.32 lira prim ödemeleri gerekiyor. Ödeme gücü bulunmayanların primini ise devlet karşılıyor. Ancak önce ödeme gücünün olmadığı tespit edilmeli. Bunun için de gelir testi yapılıyor. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelir 1192.50 liranın altında çıkarsa, GSS primi ödenmiyor

10 MİLYON KİŞİ VAR

Ancak çoğu kişi gelir testi yaptırmıyor. Bu yüzden GSS borcu yıllar içinde birikiyor. İşte bu kişilere de yarayan ve yapılandırma yasası olarak bilinen ‘7326 sayılı yasa’, 9 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Vergi borcundan trafik cezasına kadar önemli fırsatlar sağlayan yasa, özellikle sayıları 10 milyonu aşan GSS borçlusu kişileri de kapsıyor. Yasa ile hiç para ödemeden borç yükünden de kurtulmak mümkün.

PRİM DEVLETTEN

Daha önce gelir testine hiç girmeyen kişilere, yapılandırma yasası 30 Kasım 2021’e kadar önemli bir imkan sağlıyor. Bu tarihe kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapıp gelir testine girenlerin, eğer hanedeki kişi başına geliri 1192.50 liranın altında çıkarsa şimdiye kadar biriken tüm prim borcu silinecek. Kişilerin sonraki dönemdeki primlerini de devlet ödeyecek.

CEZA VE FAİZ SİLİNİYOR

Yapılandırmada daha önce gelir testine girdiği halde prim borcunu zamanında ödeyemeyenler için de fırsat var. 9 Haziran’dan önce gelir testi yaptırmış olanların borcu silinmeyecek ama yeni gelir testiyle ödeme gücü olmadığı tespit edilenler prim yatırmayacak. Gelir testinde ödeme gücü olduğu tespit edilenler, 30 Nisan 2021 öncesi borçlarını 31 Aralık 2021 tarihine kadar yatırıp gecikme cezası ve gecikme zammından kurtulacak. Bu kişiler başvuru yapmadan e-Devlet’ten öğrenebilecekleri prim borç asıllarını, SGK ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla 31 Aralık’a kadar peşin ödeyebilecek.

KÂRINIZ NE KADAR?

Örneğin; 9 bin 718 lira toplam prim borcu olan bir Genel Sağlık Sigortalısı, 6 bin 374 lira olan anapara borcunu 31 Aralık 2021’e kadar öderse, bu borç için 3 bin 344 lira olan gecikme cezası ve zammı tahsil edilmeyecek. Eğer borç bu tarihe kadar ödenmezse, geçmiş dönem borçlarına ilişkin faizler yeniden canlanmış olacak.