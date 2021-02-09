GSS borcundan kurtulmak için acele edin

Ancak çoğu kişi gelir testi yaptırmıyor. Bu yüzden GSS borcu yıllar içinde birikiyor. Bu durumdakilere de yarayan prim borçlarını yapılandırma süresi 1 Şubat’ta sona erdi. Ancak Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarından kurtulma fırsatı hâlâ devam ediyor.

Başvuru gerekmiyor

GSS prim borçları için başvuru şartı bulunmuyor. Borcu bulunan vatandaşlar, 30 Nisan 2021 tarihine kadar prim borcunun anaparasını peşin veya taksitle öderlerse, borcun gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı silinecek. Ödemenin parça parça yapılması halinde tüm anaparanın 30 Nisan’a kadar ödenmesi gerekiyor. Örneğin 6.374 TL anapara borcu, 3.344 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olan bir GSS’li, 30 Nisan’a kadar anaparayı ödemesi halinde, 3.344 TL gecikme cezasından kurtulacak.

Gelir testi siliniyor

Maliye’nin interaktif vergi dairesine (ivd.gib. gov.tr) e-Devlet şifresi ile girildikten sonra GSS prim borçları görülebiliyor. Ödemeler de doğrudan bu sistem üzerinden yapılabiliyor. Ödeme gücü olmayan, gelir testine girerek GSS primi ödeme yükümlülüğünden kurtuluyor. Gelir testinde; hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin 3’te 1’inden (bu yıl için 1.192.50 lira) az çıkarsa prim ödenmiyor. Ödeme gücü olmayanların primini devlet karşılıyor.

30 Ağustos sonrasına dikkat!

Gelir testinin normalde, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yapılması gerekir. Bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar hiç gelir testine girmemiş olanlar için yapılandırma kanununda bir hak tanındı. Bu kişiler, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Yapılandırma kanunu, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar olan GSS prim borçlarını kapsıyor. Vatandaşların tekrar borçlu durumuna düşmemesi için eylül ve sonraki aylara ait GSS primlerini düzenli olarak ödemeleri gerekiyor.



