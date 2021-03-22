Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borçlarının yapılandırılmasına imkan tanıyan yasa, 17 Kasım 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yapılandırma için başvurular ise 1 Şubat 2021’de sona ermişti. Vergi yapılandırmasında ilk taksit 1 Mart’a kadar ödenmişti. Şimdi sırada prim yapılandırmasının ödemeleri var. SGK borçlarının tamamı veya ilk taksiti 31 Mart’a (dahil) kadar ödenecek. Yani son 10 gün. Elinizi çabuk tutun, hakkınız yanmasın.

YÜZDE 90’I SİLİNİYOR

Borç ilk taksit süresinde peşin ödenirse, enflasyon farkının yüzde 90’ı siliniyor. Taksiti seçenler ise ilk taksiti ödedikten sonra ikinci taksit süresinde kalan borcun tamamını ödemek isterse, enflasyon farkının yüzde 50’si siliniyor. Taksiti seçen vatandaşlar borcunu 2’şer ay arayla 18 taksitte yani 36 ayda ödeyebilecek.

BUNLARA DİKKAT!

Kanundan yararlanmak için ilk 2 taksitin ‘süresinde’ yatırılması gerekiyor. İlk 2 taksitten sonra ise bir takvim yılında 2 taksit eğer süresinde ödenmezse bir şans daha verilecek. Bu ödenmeyen 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte yatırılırsa, kanundan yararlanmaya devam edilebilecek. Örneğin, 2021 için Temmuz ve Eylül aylarındaki taksitlerini ödeyemeyen kişi, Aralık 2021’in sonuna kadar bu 2 taksiti de gecikilen her ayın faizi eklenerek yatırmak zorunda.

KAPSADIĞI DÖNEM NEDİR?

Prim anapara borçlarında indirim yapılmıyor. 31 Ağustos 2020 ve öncesindeki borçlar yapılandırma kapsamına girecek. İhtilaflı alacaklar kapsama dahil edilmiyor. Hacizler ise yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılıyor. SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasından 1.5 milyon kişinin faydalandığı belirtiliyor.

HANGİ BORÇLAR DAHİL?

Sigorta primleri.

Genel Sağlık Sigortası primleri.

İşsizlik sigortası primleri.

1 Şubat 2021’den önce kesinleşen idari para cezaları.

İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları.

Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar.

Bağkur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar.

İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri.

GSS’DE KOLAYLIK

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda, gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Yine GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testine başvurmayanların ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olduğu tespit edilenlerin prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

NERELERDEN ÖDENİR?

Yapılandırılan borçların taksitleri, borçlunun tercihine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenebiliyor. Ayrıca borçlar, banka hesabından havale ile yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri yoluyla veya PTT şubelerinden yatırılabiliyor.



