GSS prim borcundan nasıl kurtulabilirim? İşte cevabı…

Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu GSS prim borcu ile ilgili okuyuculardan gelen soruyu cevapladı. İşte GSS prim borcundan kurtulmanın yolu…

Soru: İşsizim ama talep etmediğim halde sağlık sigortasına kayıt edip prim borcu çıkartmışlar. Hiç sağlık yardımı almadım. Sağlık sigortasını da prim borcundan istemiyorum. Bu borçtan nasıl kurtulurum? AHMET

Cevap: Genel Sağlık Sigortası (GSS); isteyenin girip istemeyenin girmediği, isteğe bağlı bir sigorta kolu değildir. Zorunlu bir sigorta olduğundan, işsiz olanlar da dahil herkes genel sağlık sigortalısı olmak zorunda. Ancak bu zorunluluğun yanı sıra prim ödeme gücü olmayanların primi de devletçe ödenmektedir. Bu nedenle sigortalı olmanız zorunlu.

Ayrıca toplumda af kanunu olarak adlandırılan 9 Haziran 2021’de yürürlüğe konan 7326 sayılı kanun da belli şartlarla prim borcundan kurtulmanıza imkan sağlıyor. Genel Sağlık Sigortası’na tesciliniz yapılmasına karşın gelir testine hiç başvurmadığınız için, en geç 30 Kasım 2021 tarihine kadar SGK’ya başvurarak 7326 sayılı kanun kapsamında gelir testine girme talebinde bulunmanız halinde, GSS primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.

Bu gelir testinde, aile içinde kişibaşına aylık ortalama gelir tutarınızın brüt asgari ücretin üçte birinden (bugün için 1.192.50 TL’dir) az çıkması halinde, prim borcunuzun silineceği ve bundan sonra da prim ödemeden sağlık yardımı alacağınız anlamına geliyor.