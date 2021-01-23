Ekonomi GSS ve Bağ-Kur prim borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek

GSS ve Bağ-Kur prim borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek

Ekonomi

GSS ve Bağ-Kur prim borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanların yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğini açıkladı.

23 Ocak 2021, Cumartesi 09:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararı Twitter hesabından paylaşarak, şunları kaydetti:

Günün önemli manşetleri için tıkla

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."



İlgili Haberler
Bakan Selçuk: İlaçlar için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
2021’de dış ticarette ciddi fırsatlar var
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Kamplaşmanın dışında kalabilmek...
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
296 gün daha prim ödeyip 47 yaşı doldurmalısınız
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Aracını az kullanana hesaplı koruma
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Borçta çözüm var!
Özlem Denizmen
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Memur emeklisinin zam farkı tamam