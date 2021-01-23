GSS ve Bağ-Kur prim borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanların yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğini açıkladı.
23 Ocak 2021, Cumartesi 09:41 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararı Twitter hesabından paylaşarak, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."
https://twitter.com/ZehraZumrutS/status/1352771857620103168