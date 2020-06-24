Epic Games, aylık aktif kullanıcı sayısının 61 milyona ulaştığını duyurdu. Eş zamanlı kullanıcı sayısı ise 13 milyona dayandı. Steam geçtiğimiz Mart ayında önemli bir rekor kırarak 23,5 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı.

Epic, mağazanın 14 Mayıs-18 Haziran arasında düzenlenen büyük kampanya sürecinde büyüme gerçekleştirdiğini söyledi. Bu dönemde Epic Store mağazasında GTA 5, Civilization 6, Borderlands: The Handsome Collection ve ARK: Survival Evolved gibi popüler oyunlar ücretsiz dağıtılmıştı.

Konuyla ilgili Steve Allison,"Epic Games Store'u açtığımız günden bu yana, haftalık Ücretsiz Oyunlar programımızı büyük bir etkinlik haline getirmek ve dünyadaki tüm oyunseverlere muhteşem bir şeyler armağan etmeyi amaçlıyorduk. Bu ay ise işi biraz daha ileriye götürmek istedik. Sonuçlar bizim beklentilerimizi bile aştı. 2020'de tarihi bir hızla büyüyoruz." dedi.



