Rockstar, GTA Online'da Gunrunning Sell Görevleri ve Bunker Serisine bağlı görevlerde tüm ödülleri ikiye katlayarak yeni oyunculara hızlı bir başlangıç yapmaları için yardımcı oluyor. Oyuncular, hafta boyunca GTA Online'da ücretsiz tabancalar alabilecek ve bonus ödüllerle ekstra GTA $ ve RP kazanabilecek.

GTA Online'da yeni bir tabanca isteyenler veya silaha ihtiyaç duyan yeni oyuncular Ammu-Nation'dan ücretsiz tabancalar alabiliyor. Sidearm Week etkinliği kapsamında tüm tabancalar mağazada ücretsiz olarak sunuluyor. Eğer bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız 21 Mayıs'a kadar Ammu-Nation'a giderek ücretsiz silahlarınızı alabilirsiniz.

Bunker Serisi görevlerini tamamlarsanız şu anda iki kat ödül veriyor. Oyuncular Los Santos'un derin karanlık yeraltına girebilir ve her zamanki GTA $ ve RP miktarının iki katı ile ortaya çıkabilir.

Lucky Wheel büyük ödülü bir kez daha değiştirildi. Diamond Casino & Resort'ta şansınızı deneyerek Urban Racer kaplaması ile özelleştirilmiş Grotti Itali GTO'yu garajınıza ekleyebilirsiniz. Ayrıca çarkı her gün ücretsiz döndürerek oyun içi para ödülleri de elde edebilirsiniz.

Progen Emerus, HVY Nightshark, Överflöd Entity XXR ve Karin Sultan RS'te de %40'a varan indirimler var. Los Santos'taki sığınaklarda da (Bunkers) %40 indirim sunuluyor. Ayrıca Bunker yükseltmeleri ve eklentileri de %30 indirimli. Twitch Prime üyeleri, Tula uçağında %80 indirim ve Grotti Furia'da %60 indirimin yanı sıra oyun içi eşyalarda bonus indirimler de var.

Bu ay GTA Online ve Red Dead Online'da yapılan tüm çevrimiçi satın alma işlemleri Rockstar ve Take-Two sayesinde COVID-19 için yardım kuruluşlarına gidecek.







