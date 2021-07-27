Bilim & Teknoloji GTA 5, Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılıyor

GTA 5, Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılıyor

Bilim & Teknoloji

GTA 5, Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılıyor

Grand Theft Auto 5, Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılıyor. Ne Microsoft ne de Rockstar, GTA 5'in Xbox Game Pass'ten ne zaman ayrılacağına dair resmi bir açıklama yapmadı.

27 Temmuz 2021, Salı 08:54 Son Güncelleme:
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Daha öncesinde kütüphaneye eklenen Grand Theft Auto 5, birkaç ay sonra kaldırılmış ve geçtiğimiz aylarda tekrar eklenmişti. Ancak oyunun ismi şimdi tekrar "Yakında Kaldırılacaklar" bölümünde. Ne yazık ki net bir tarih yok.

GTA V’in Ağustos 2021'in ilk günlerinde sistemden kaldırılacağının açıklanması ve 15 Ağustos gibi de sistemden tamamen kaldırılması bekleniyor.

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