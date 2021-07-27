GTA 5, Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılıyor

Daha öncesinde kütüphaneye eklenen Grand Theft Auto 5, birkaç ay sonra kaldırılmış ve geçtiğimiz aylarda tekrar eklenmişti. Ancak oyunun ismi şimdi tekrar "Yakında Kaldırılacaklar" bölümünde. Ne yazık ki net bir tarih yok.

GTA V’in Ağustos 2021'in ilk günlerinde sistemden kaldırılacağının açıklanması ve 15 Ağustos gibi de sistemden tamamen kaldırılması bekleniyor.