GTA 6, 2025 yılından önce çıkmayabilir

Geçtiğimiz günlerde Tom Henderson tarafından GTA 6 ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıkmıştı. Tom Henderson’ın daha öncesinde Battlefield 2042 ile ilgili söylentileri de doğru çıkmıştı.

Henderson'ın söylediğine göre GTA 6, 2025'ten önce çıkmayacak ve modern bir Vice City haritasına sahip olacak. Şimdiyse bu söylentiler, onaylandı.

Bloomberg yazarı olan Jason Schreier, oyun hakkında çıkan son söylentileri doğruladı. Schreier, Henderson gibi oyunun 2025'ten önce çıkmayacağını duymuş.