GTA 6 geliştirme süreci sonunda başladı

Grand Theft Auto V, bundan tam 7 yıl önce piyasaya çıkmıştı. serinin hayranları da uzun süredir yeni oyunu bekliyor.

Kotaku’dan Jason Screirer, milyonlarca oyuncunun merakla beklediği haberi sonunda açıkladı. Yayınlanan makalede geliştirici ekibin GTA 6 için çalışmalara başladığını belirten Screirer, henüz Rockstar’ın geliştirme sürecinin ilk evrelerinde olduğunu belirtti.

Kolbe, Rockstar Games'in hem California hem de İngiltere'deki stüdyolarını kapsayacak şekilde 2020 planlarını paylaştı. Red Dead Redemption 2’nin geliştirme sürecinde çalışanlar 60 saatten fazla mesai yapmıştı. GTA VI için ise ekip, oyunun senaryosunu tamamlamak için haftada 100 saatten fazla çalışıyor. Önceki Grand Theft Auto serisi için ise çalışanların aylar boyunca haftada 55-60 saat aralığında çalıştığı biliniyor.

Büyük bir aksilik ya da gecikme olmaması durumunda, 2020 yılının sonunda Xbox Series X ve PlayStation 5'in pazara sunulması bekleniyor. Grand Theft Auto 6 için olası piyasaya çıkış tarihi 2021 yılı söylenebilir.



