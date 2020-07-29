GTA Online ve GTA 6'nın geleceğiyle ilgili resmi ayrıntılar şu anda mevcut değil. Ancak her ikisi hakkında yeni gayri resmi ayrıntılar mevcut. Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda GTA Online'a büyük yeniliklerin ve yeni bir hırsızlık görevinin geleceğini açıklamıştı. Bu açıklamaları biraz daha detaylandıran kaynak, GTA Online'a gelecek büyük yeniliklerden bir tanesinin "Mile High Club" binasının olduğunu ifade etti. Üstelik bu binanın açılmasıyla birlikte oyuna pek çok yeni görev gelecek ve GTA Online, bambaşka yöne gidecek.

GTA Online, bunlara ek olarak yıl sonuna doğru başka bir lokasyona doğru genişleyecek. Bu lokasyon ise Liberty City olacak. Hatta bununla beraber Niko Bellic de oyuna geri dönecek. Bellic'i oyunda nasıl göreceğimiz belli değil. Bununla birlikte soygun, şehirdeki altın rezervlerini soymayı içerecek. Ayrıca yeni serbest mod etkinlikleri ve Quick Jobs görevleri de olacak. Bunu yapmak için Rockstar Games, Liberty City'yi görsel olarak GTA 5 ile uyumlu hale getirmek için yeniden düzenliyor.

Tüm bunlara ek olarak GTA 6’nın da Vice City kentinde geçeceği iddia edildi. Diğerleri gibi, oyunun Vice City'de geçtiği ve geçmişte kurgulandığı iddia edildi. Hangi yılda geçeceği ise belli değil.



















