GTA Online oyuculara 500 bin dolar oyun için para hediye ediyor

Rockstar Games, GTA Online için Los Santos haritasını karlarla kaplayan 1 Nisan temalı April Fool's güncellemesini yayınlamasının ardından nisan ayı boyunca GTA Online oynayan herkese 500.000 dolar (tek seferlik) oyun içi para hediye vereceğini açıkladı.

Geliştiriciler, Nisan ayı boyunca GTA Online oynayan herkese nakit hediye verileceğini açıkladı ve ekledi: “Tüm ay boyunca, GTA Online oynayan herkese bir kerelik GTA 500K hediye veriyoruz.”

GTA Online'da para ödülü almak için yapmaları gereken tek şey lobiye katılmak. Rockstar, para hediyesinin çevrimiçi modda bir lobiye katılanların Maze Bank hesabına gönderileceğini belirtti. Oyun içi para ödülünün oyuncuların hesabına yatması ise 7 güne kadar sürüyor.

Rockstar'ın 500 bin dolarlık hediyesinin yanı sıra, en son GTA Online güncellemelerinde, oyuncuların belirli modlardaki normal oranla karşılaştırıldığında Nisan ayında 3 kat daha fazla para kazanacaklarını açıkladı.

Oyuncular, aynı zamanda tüm Arena, Time Trial ve RC Time Trial modlarında nisan ayı boyunca 3 kat daha fazla para kazanacak. GTA Online güncellemesi, GTA'daki en iyi araçlardan bazılarında da büyük indirimler sunuyor.











