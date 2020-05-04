GTA Online oyunculara tekrar oyun içi para kazandırıyor

Rockstar Games, geçtiğimiz Nisan ayı boyunca her oyuncu için çevrimiçi olarak GTA Online’da 500.000 dolar vermişti. Rockstar Games, 500.000 GTA dolarlık hediyenin bu ay için de oyunculara verileceğini açıkladı. Oyuncuların 500.000 GTA dolarını elde etmek için yapmaları gereken tek şey mayıs ayının içerisinde herhangi bir zaman oyunu oynamak.

Oyuncuların yapması gereken şeyler geçtiğimiz dönemde istenenlerle aynı. GTA Online'da para ödülü almak için yapmaları gereken tek şey lobiye katılmak. Rockstar, para hediyesinin çevrimiçi modda bir lobiye katılanların Maze Bank hesabına gönderileceğini belirtti. Oyun içi para ödülünün oyuncuların hesabına yatması ise 7 güne kadar sürüyor.

Bununla birlikte bu 500.000 kazanmanın tek yolu değil. GTA 5 Online için iki aşamalı doğrulama oluşturan oyun hayranları da kolayca bir başka 500.000 GTA doları hibesi elde edebilirler. Bunu başarmak için de oyuncuların kendi Rockstar Social Club hesaplarını konsol hesaplarına bağlamaları gerekiyor.

Parayla yapılacak şeylerden biri uzaylı kıyafeti satın almak. Uzaylı kıyafetine sahip olan oyuncular GTA Online'da devam eden uzaylı savaşına katılabiliyor. Bu kıyafetler, GTA'da silah satın aldığınız Ammu-Nation'lardaki 'Outfit' kısımlarında bulunabiliyor. Bu kıyafetin ederiyse 300.000 GTA dolarının üzerinde.

Tabii ki, şu anda GTA Online'a giriş yapmanın tek nedeni ücretsiz nakit kazanmak ve bir Mars elbise giymek değil. GTA Online'da şu anda iki hafta önce Gerald's Last Play başlığı altında toplanan yeni görev setleri de yer alıyor.



