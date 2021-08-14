Bilim & Teknoloji GTA Remastered Trilogy bu yıl bitmeden yayınlanabilir

GTA Remastered Trilogy bu yıl bitmeden yayınlanabilir

Bilim & Teknoloji

GTA Remastered Trilogy bu yıl bitmeden yayınlanabilir

Rockstar’ın bir süredir GTA Remastered Trilogy üzerinde çalıştığı ve bu yapımların önümüzdeki sonbaharda piyasaya sürüleceğini belirtildi.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 09:08 Son Güncelleme:
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Rockstar Games bünyesindeki Dundee stüdyosu, PS2 döneminde piyasaya çıkan üç Grand Theft Auto oyununun remaster edilmiş versiyonları üzerinde çalıştığı biliniyordu. Kotaku’nun haberine göre, GTA Remastered Trilogy olarak tanımlanan bu sette Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas bulunuyor.

Oyunların çıkışı için ekim ayının sonları ve kasım ayının başları işaret edilirken; PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve S, Nintendo Switch, PC, Stadia platformlarında ve mobil cihazlarda üçlemenin oynanabileceği söyleniyor.

Oyunların Unreal Engine oyun motoruyla yenilendiği belirtilirken; mevcut versiyonların yoğun biçimde modifiye edilmiş versiyonlarının oyuncuları beklediği ifade edildi. Ana oyun deneyiminde ve arayüzde ise değişiklik olmayacağı söyleniyor.

Rockstar Games konu hakkında henüz bir açıklama yaomadı.


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