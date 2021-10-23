Bilim & Teknoloji GTA San Andreas'ın yenilenmiş sürümü ilk günden Game Pass'e gelecek

GTA San Andreas'ın yenilenmiş sürümü ilk günden Game Pass'e gelecek

Bilim & Teknoloji

GTA San Andreas'ın yenilenmiş sürümü ilk günden Game Pass'e gelecek

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition'ın paketinin içeriklerinden biri olan GTA San Andreas'ın ilk günden Xbox game Pass'e gelecek.

23 Ekim 2021, Cumartesi 16:35 Son Güncelleme:
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GTA San Andreas ilk günden itibaren yani 11 Kasım'da Xbox Game Pass'e de eklenecek.

GTA III ise PlayStation Now'a eklenecek ancak net bir gün belli değil. Ancak PS Now ülkemizde ne yazık ki erişime açık değil.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, 11 Kasım'da PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak. Ürünün her platformdaki fiyatı ise 529 TL.

 

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