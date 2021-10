GTA San Andreas ilk günden itibaren yani 11 Kasım'da Xbox Game Pass'e de eklenecek.

GTA III ise PlayStation Now'a eklenecek ancak net bir gün belli değil. Ancak PS Now ülkemizde ne yazık ki erişime açık değil.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, 11 Kasım'da PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak. Ürünün her platformdaki fiyatı ise 529 TL.