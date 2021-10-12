Rockstar Games tarafından piyasaya sürülmüş eski ve çok sevilen GTA üçlemesi (GTA III, Vice City ve San Andreas) yenilerek yeniden piyasaya sürülüyor. Üç oyunun orijinal versiyonları tüm dijital marketlerden kaldırıldı. Bununla birlikte GTA: The Trilogy – The Definitive Edition fiyatı sızdırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition bazı mağazalarda listelendi. Buna göre GTA üçlemesinin yenilenmiş sürümleri, 3 oyun birlikte 70 dolar fiyata sahip. Listelenme ile oyunların fiyatı belli olsa da, konu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Paketin dijital sürümü 11 Kasım tarihinde yayınlanacak. Fiziksel sürümler ise 7 Aralık tarihinde raflardaki yerini alacak. GTA III, Vice City ve San Andreas üçlemesinin orijinal sürümleri tüm dijital marketlerden kaldırıldı.

GTA üçlemesinin yenilenmiş paketi, ilerleyen dönemlerde mobil platformlar için de çıkış yapacak.