Onur Binay/posta.com.tr

GTA: Vice City’de güzel anılarınız varsa Vice Cry Remastered modu tam size göre olabilir. Mod geliştiricisi Lunchxbles, GTA 5 için Vice Cry Remastered modunun 1.0 sürümünü yayınladı

DLC boyutlundaki mod, Vice City'deki iç mekanlardan yol haritalarına, çeşitli binalardan 3D neon tarzına kadar pek çok şey içeriyor. Vice Cry Remastered'da günün farklı saatlerindeki manzaralardan yağmur fırtınasına kadar her şey düşünülmüş.

Modun fragmanı, Vice City'nin hikayesinden bir sürü sahneyi yeniden canlandırsa da, orijinal görevler burada yok. Tommy Vercetti'nin de oyuna eklenmesiyle nostalji tamamlanıyor.











