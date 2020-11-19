Guardiola, Manchester City ile sözleşme uzattı
Premier Lig devi Manchester City, Pep Guardiola ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Guardiola 2016 yılından beri City'de çalışıyor.
19 Kasım 2020, Perşembe 16:37 Son Güncelleme:
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Pep Guardiola, Manchester City'nin 2 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti. City ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Guardiola, 2023 yılına kadar City'de kalacak.
Pep, mavilerle şimdiye dek 2 Premier Lig şampiyonluğu kazandı ancak asıl hedefi olan Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanamadı.
Guardiola ve Manchester City'nin asıl isteği olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için sözleşmeyi 2 yıl daha uzatan taraflar, bu uğurda her şeyi yapmaya devam edecek.
Böylece Guardiola'nın Barcelona'ya döneceği iddiaları da boşa çıkmış oldu
https://twitter.com/ManCity/status/1329401824101724165
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