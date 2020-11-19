Guardiola, Manchester City ile sözleşme uzattı

Pep Guardiola, Manchester City'nin 2 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti. City ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Guardiola, 2023 yılına kadar City'de kalacak.

Pep, mavilerle şimdiye dek 2 Premier Lig şampiyonluğu kazandı ancak asıl hedefi olan Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanamadı.

Guardiola ve Manchester City'nin asıl isteği olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için sözleşmeyi 2 yıl daha uzatan taraflar, bu uğurda her şeyi yapmaya devam edecek.

Böylece Guardiola'nın Barcelona'ya döneceği iddiaları da boşa çıkmış oldu



