Futbol Guardiola: Mbappe ve Neymar bizi öldürebilirdi

Guardiola: Mbappe ve Neymar bizi öldürebilirdi

Futbol

Guardiola: Mbappe ve Neymar bizi öldürebilirdi

PSG'yi 2-1 mağlup eden Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, 'Açık futbol oynasaydık Mbappe ve Neymar bizi öldürebilirdi' ifadelerini kullandı.

29 Nisan 2021, Perşembe 10:24 Son Güncelleme:
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Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, PSG'yi 2-1 mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Guardiola maç değerlendirmesinde "Mbappe, Neymar, Di Maria gibi oyunculara karşı oynamak kolay değil. İkinci yarı agresif daha fazla gol bulabilirdik. Takımın genel performansından memnunum ama hala işimiz bitmiş değil." ifadelerini kullandı.

Maçın taktiksel planı hakkında da konuşan Guardiola, "Açık futbol oynasaydık Mbappe ve Neymar bizi öldürebilirdi. Bu oyuncuların Bayern'e karşı neler yaptığını hepimiz gördük. Bu sebeple tempoyu düşük tuttuk. Oyuncularım maç sonunda kutlama yapmadı. İki maçlı bir elemede her şeyin olabileceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.


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