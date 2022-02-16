Dünya Guatemala'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Guatemala'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Dünya

Guatemala'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkesinde yerel saatle 01.12'de meydana gelen sarsıntı, yerin 83 kilometre altında gerçekleşti.

16 Şubat 2022, Çarşamba 10:45 Son Güncelleme:
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Guatemala'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yerin 83 kilometre altında gerçekleşen depremin yerel saatle 01.12'de kaydedildiğini bildiriyor.

Komşu ülkeler Meksika ve El Salvador'da da hissedilen depremin merkez üssü, 18 bin nüfuslu Tiquisate ilçesine 16 kilometre uzaklıkta.

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