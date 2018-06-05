Guatemala'da volkan faciasında ölü sayısı yükseliyor
Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nın patlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi
Guatemala'da 31 Mayıs'ta faaliyete geçen Fuego Yanardağı’nın patlaması sonucu ölü sayısı 69’a yükseldi. Arama kurtarma ekipleri volkanik patlamanın ardından griye kaplanan çevredeki köylerde oluşan enkazların altında cansız bedenleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji uzmanları, dün akşam saatlerinde yanardağın faaliyetinin azaldığını, önümüzdeki günlerde de azalmaya devam edeceğini belirtti.
Ülkede facianın ardından ulusal yas ilan edildi. Yanardağın patlamasının ardından kayıp kişiler için ilan verildi. Patlamanın ardından binlerce kişi farklı bölgelere tahliye edilirken, Guatemala hükümeti, yanardağ patlamasından toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı.