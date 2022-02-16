Gübre fiyatlarında yüzde 30 indirim! Çiftçilere müjde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada çiftçilere müjdeyi verdi. Erdoğan, ''Yarından itibaren can gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30’luk indirime gidiliyor” dedi.
16 Şubat 2022, Çarşamba 21:55 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
“Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibariyle üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30’a varan indirimler yaptık. Buna ilave olarak yarından itibaren can gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30’luk indirime gidiliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır. Pancar üreticilerimizin Mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini bir ay öne çekiyor, Cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım kesim fiyatını da hasattan önce açıklayacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum.”
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