Ekonomi Gübre fiyatlarında yüzde 30 indirim! Çiftçilere müjde

Gübre fiyatlarında yüzde 30 indirim! Çiftçilere müjde

Ekonomi

Gübre fiyatlarında yüzde 30 indirim! Çiftçilere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada çiftçilere müjdeyi verdi. Erdoğan, ''Yarından itibaren can gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30’luk indirime gidiliyor” dedi.

16 Şubat 2022, Çarşamba 21:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibariyle üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30’a varan indirimler yaptık. Buna ilave olarak yarından itibaren can gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30’luk indirime gidiliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır. Pancar üreticilerimizin Mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini bir ay öne çekiyor, Cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım kesim fiyatını da hasattan önce açıklayacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum.”



İlgili Haberler
Öğrencilere müjde! Beslenme yardımı 750 TL'ye çıktı


Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
Yaşa bakılmadan çocuğa yetim aylığı bağlanması
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Evleneceklere hesaplı düğün taktikleri
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Hollanda’nın başarısını tekrarlamak mümkün
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Her borç ödenir
Özlem Denizmen
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Öğrencilere müjde! Beslenme yardımı 750 TL'ye çıktı