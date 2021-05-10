Güç Birleşmeleri, Boğa Burcunda Yeniay

Hayatımızda yepyeni pencereler açacak bir hafta bizi bekliyor. 11 Mayıs Salı akşam saatlerinde gökyüzünde güçlü bir yeniay bizi karşılayacak. Boğa burcunda gerçekleşecek yeniayın gezegensel yerleşimi etkin, fırsat getiren, yapıcı, oluşturucu, değişimi mümkün kılan enerjiler barındırdığını göstermekte. Zihinsel ve duygusal olarak yeni başlangıçlara kendimizi hazır hissettiğimiz bu dönemde, arzu ettiğimiz yeniliklerin hayatımıza kolayca aktığını görebiliriz. Yaşantılarımızda artık yer almasını beklediğimiz en önemli şeyin güvenlik ve sağlamlık olduğunu hissettiğimiz bir süreç içindeyiz.

Kalıcı adımlar atmak adına bir fırsat!

Beklentilerimizi gerçekleştirmek için harekete geçme dönemi olarak düşünebileceğimiz yeniay enerjisini kalıcı adımlar atmak adına bir fırsat ve uygun an olarak değerlendirebiliriz. Maddi ve manevi konularda içinde bulunduğumuz koşulları bir nevi iyileştirmek, güvence altına almak isteği ile harekete geçebiliriz. Sağlam temelli ve gerçekçi bakış açısıyla düşünülmüş planlarımız üzerine düşünebilir ve yeni kararlarımıza bir başlangıç verebiliriz. Karar verme becerimizin ve inisiyatif alma duygumuz arttığını fark edeceğiz. Sorumluluk alma yönünde kendimizi daha güçlü hissetmemizin vereceği cesaret ve özgüven ile hedeflerimizi ortaya koymanın belki de tam zamanındayız.

Cesaret ve çabanın başarı getirecek olduğuna işaret eden gökyüzü harekete geçmemiz adına bizi teşvik ediyor.

Duygusal değişimler içerisinde olabileceğimiz bu süreçte ilişkilerimiz de yeniayın taşıdığı etkilere açık olacak. Birlikteliklerde yeni başlangıçlar içerisinde olabilir ya da var olan ilişkilerimizde yenilenmelere, ilişkinin daha sağlam temeller üzerinde yol almasını sağlayacak gelişmelere ihtiyaç duyabilir ve bu yönde girişimler içerisinde bulunabiliriz.

Var olan ilişkiler sağlam bir zemine oturtulma çabası içinde olurken, güçlü, inisiyatif alabilen, atak, cesaretli kararlar vermeye yatkın bir ruh hali ilişkilerimizi de etkisine alacak. Yeniay ile birlikte başlayan süreç yeni başlayan birliktelikler, var olan beraberlikler, evlilik ve bu konular yönünde alınan kararlar, iş hayatında güç birleşmeleri veya güç ayrılıkları ve ortaklıklara yönelik aktifleşen görünümlere işaret etmekte.

Sağlam ve güvenilir bir gelecek ihtiyacının getirdiği bakış açısı ile -geçmiş ve gelecek- arasında bir nevi köprü vazifesi oluşturan yeniay, geçmişte kalmış bağların veya meselelerin yeniden bir nevi kadersel olarak hayatlarımıza yansımasını karşımıza getirebilir. Ailevi konular, ailevi sorumluluklar, üzerimize almamız gereken mesuliyetler ön plana çıkarken güven ve emniyet duygusu ile hareket etmeye başlıyoruz.

Yükselen burcumuza göre yeniay enerjisini 12-26 Mayıs arası için değerlendirdiğimizde;

Koç burcu: Parasal kaynaklarınızı arttırma ve maddi kaynaklar konusunda kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak türde atılımlar ve yeni girişimler içerisinde olabilirsiniz. İş hayatınıza yönelik yatırımlar yapmanız gerekebilir. İletişimsel yönünüzü, iletişimsel araçları ve sosyal çevrenizi olumlu anlamda değerlendirebilirsiniz.

Boğa burcu: Kişisel olarak bazı yeni girişimler ve başlangıçlara yönelme arzusu içinde olabileceğiniz bu dönem, yeni adımlar atmaya karşı artan cesaretinizi bir fırsata çevirebilirsiniz. İş hayatı, kariyer hayatınıza yönelik planlarınızı yapılandırabilir ve sorumluluğunu alabileceğiniz her türlü başlangıç için start verebilirsiniz.

İkizler burcu: Henüz kimseye açıklamadığınız planlarınız ve projelerinizin üzerinde düşündüğünüz bir zaman diliminde olabilirsiniz. Kadersel olarak tanımlayabileceğimiz değişimler hayatınızda yepyeni bir süreçte başlatabilir. Geniş bir bakış açısı içinde olmak ve değişimlere adapte olabilme becerinizi yüksek tutmak kolaylıkları da beraberinde getirecektir.

Yengeç burcu: Geleceğe yönelik hedeflerinizin önem kazanmaya başladığı bu dönemde, maddi ve manevi güvenlik ihtiyacınızın getirdiği atılımlar içinde olabilirsiniz. Sosyal çevre içinde aktif olmak yeni fırsatları ayağınıza getirebilir. Abartılı harcamalar içinde olmamaya dikkat etmekte fayda var.

Aslan burcu: Hayatınızda yepyeni kapılar açacak atılımlar arzusunda olabilirsiniz. Mesleki anlamda yeni kararlar almak, iş koşullarını daha fazla genişletmek ve imkânları arttırmak arzusu ile cesaretli atılımlar yapabileceksiniz. Ortaklıklar ya da iş birlikleri bazı sorumluluklar getirebilir. İlişkiler veya evlilik hayatınız ile iş hayatınızı birlikte yürütürken dengeyi korumakta zorlanabilirsiniz. Sabırla hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Başak burcu: Yeni kararlar almaya, farklı alanlarda girişimler içinde olmaya yöneleceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Farklı alanlardan size fırsat yaratacak etkiler ile karşılaşabilirsiniz. Eğitim hayatına yönelik bir başlangıç arzunuz varsa şimdi tam zamanı olabilir. Yurtdışı bağlantılı ya da yeni tanışacağınız kişiler ile çalışmalar içinde olmanız kazanç sağlayabilir.

Terazi burcu: Parasal kaynaklar ve diğer kişilerle ortak paydası olan maddi kaynaklarla ilgili konular hayatınızda ön plana çıkabilir. Ailevi kökenli gelirler üzerinde hak aramak ya da hak elde etmek söz konusu olabilir. Riskli yatırımlardan uzak kalmakta fayda olan bir dönemde olduğunuzu bilerek hareket etmek yerinde olur.

Akrep burcu: Evlilik ve ilişkiler hayatınızın odak noktası halini alabilir. Yeni başlangıçlar yönünde aktifleşen enerjiler yeni bir ilişki ya da evliliği hayatınıza katabilir. Maddi konularında gündeme gelebileceği bu dönem, yeni anlaşmalar, sözleşmeler içinde olmak mümkün.

Yay burcu: Hayatınıza iş ya da başka koşulların getireceği sorumlulukları rahatlıkla üstenebileceğiniz ve daha fazla üretkenlik içinde olmanızı destekleyen enerjiler size mesleki anlamda da fırsat sağlayabilir. Yeni iş başlangıcı içinde olabilir, planlarınızı sabır ve güvenle ortaya koyabilirsiniz.

Oğlak burcu: Kendinize olan güvenizin arttığını hissedebileceğiniz bu dönem gerek fiziksel gerek zihinsel olarak daha aktif ve harekete geçmeye yönelik davranışlar içinde olabilirsiniz. Yeni başlayan ilişkilere, aşk, flört gibi duygusal bağlara göz kırpan gökyüzü sizi bu konuda destekliyor. Sağlam ve ciddi bir ilişki başlangıcı hayatınıza girebilir. Maddi konularda dikkatli harcama yapmak yerinde olur.

Kova burcu: Yeni başlangıçlar ve önemli değişimler özellikle aile ve kariyer hayatınız ile bağlantılı olarak gelişebilir. Gelecek yönünde sağlam ve güvenli kararlar almak için biraz içe çekilme, düşünme ve sonrasında hızlı atılım yapma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Kalıcı değişimlerin etkisini üzerinizde hissedebileceğiniz bu dönemi ilerleme fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.

Balık burcu: Yakın çevre, kardeş ya da kuzenler ile oluşabilecek anlaşmalar ya da anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Maddi konular, ortaklaşa maddi kaynaklar gündem yaratabilir ve huzursuzluk doğabilir. Gerçekçi ve ciddi yaklaşımla geçmişten gelmiş olabilecek sorunları çözmek, neticeye kavuşturmaya çalışmak yönünde davranmakta ve kararlar almakta fayda var.

Sağlıkla, ağız tadıyla geçireceğimiz bir bayram temennisiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun.