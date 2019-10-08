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Gucci ve Prada, moda dünyasına yeni soluklar getirmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü İtalyan moda markaları, merakla beklenen 2020 koleksiyonlarında ilginç bir stile imza attı. Ayakkabıların kullanım alanını daha da genişleten Gucci ve Prada sayesinde artık ayakkabılarınızı cüzdan olarak da kullanabileceksiniz.

Üzerlerinde mini cüzdan işlevi görebilecek eklentileri olan ayakkabı ve botlar, hem moda dünyasında hem de sosyal medyada büyük ses getirdi.

'Elektronik kelepçe'

Sosyal medyada Gucci'nin 2020 koleksiyonu ile ilgili en çok konuşulan konu, ayak bileğinde bulunan cepliğin 'elektronik kelepçe'ye benzetilmiş olmasıydı. Gucci, bu ayakkabıya tam 430 dolar yani 2 bin 500 lira fiyat biçti.

Henüz hiçbir ünlünün giymeye cesaret edemediği bu ayakkabı ile siftahı kimin yapacağı ise merak konusu.

Prada'dan Gucci'ye karşı hamle geldi

Öte yandan, Prada'nın aşırı büyük postalları da ilgi gören diğer parça oldu. Prada'nın adeta küçük bir çantayı andıran 2 cepli botlarının fiyatı ise 1450 dolar yani yaklaşık 8 bin 500 Türk lirası.

Peki uçuk fiyatlı bu ayakkabıları siz giyer miydiniz?



